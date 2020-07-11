Süper Lig karıştı! Yeni teknik adam Ümit Davala...
Süper Lig'de son haftalara girilirken önümüzdeki sezon için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de öncelik, yapılacak oyuncu transferlerinin yanında yeni bir teknik adam... Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar Tahir Karapınar ile anlaşan sarı-lacivertliler, gelecek sezona yeni bir teknik adam ile anlaşmak istiyor. Bu konuda günden güne gelişmeler yaşanırken flaş bir iddia da ortaya atıldı. İşte detaylar...
11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:06
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Geçtiğimiz sezonun ardından bu sezonda beklentilerin çok altında kalarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de işler pek de yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertliler alınan başarısız sonuçların yanında rakiplerine karşı olan serilerine de son vererek hem ligde hem de kupada havlu atmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı Kanarya gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumdayken, özellikle son dönemde transfer görüşmelerini sıklaştırmış durumda...
Yapacağı transferlerin yanı sıra teknik direktör konusunda da henüz net bir karar veremeyen sarı-lacivertli yönetim hoca arayışını tüm gayretiyle sürdürürken, listenin başında yer alan Pellegrini'nin İspanyol ekibi Real Betis ile anlaşmasının ardından, ibre tamamen Erol Bulut'a dönmüş durumda.
"EROL BULUT, FENERBAHÇE'YE HAYIRLI OLSUN" Menajer Ali Polat geçtiğimiz günlerde katıldığı bir RadyoSpor'da katıldığı bir programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri çekmişti. Polat açıklamasında net bir şekilde Fenerbahçe'nin yeni teknik adamının Erol Bulut olacağını iddia etmişti.
Polat, "Erol Bulut, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Yüzde yüz... Tayfun Korkut'un da adı geçiyordu biliyorum ama Erol Bulut daha ağır bastı.