Süper Lig karıştı! Yeni teknik adam Ümit Davala...

Süper Lig'de son haftalara girilirken önümüzdeki sezon için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de öncelik, yapılacak oyuncu transferlerinin yanında yeni bir teknik adam... Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar Tahir Karapınar ile anlaşan sarı-lacivertliler, gelecek sezona yeni bir teknik adam ile anlaşmak istiyor. Bu konuda günden güne gelişmeler yaşanırken flaş bir iddia da ortaya atıldı. İşte detaylar...