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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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'de "Antalya derbisi" heyecanı

Süper Lig'de "Antalya derbisi" heyecanı

Antalya'nın 'deki temsilcilerinden Fraport ile Aytemiz , sezonun sona ermesine 2 hafta kala 13. kez karşıya geliyor. Rekabette Alanyaspor'un 6-4'lük üstünlüğü bulunuyor. İşte detaylar...

Ligde 38 puanla 10. sırada yer alan ile 51. puanla 6. sırada bulunan arasında yarın Antalya Stadı'nda oynanacak 32. hafta mücadelesinde, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşanacak.

Fraport Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadeleyi hakem yönetecek.

ALANYASPOR'UN 6-4'LÜK ÜSTÜNLÜĞÜ
Antalya derbisinde 13. randevuya hazırlanan temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un, kupa ve lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 3'ü dış sahada 6 maçlık üstünlüğü bulunuyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 3'ü iç sahada 4 galibiyeti var. Antalya takımları iki maçta ise yenişemedi.

Bu sezon 15. haftada 13 Aralık 2019'da oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, golsüz sona erdi.

Antalyaspor, 12. randevuda yarı final rövanş maçında 18 Haziran'da Alanyaspor'a dış sahada 4-0 mağlup oldu.

SÜĞLÜN: "TEK ŞEHRİN İKİ TAKIMIYIZ"
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü , yaptığı açıklamada, Antalya'nın bir başka takımı Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecekleri maçta sevinen taraf olmak istediklerini söyledi.

"Antalya'nın iki kardeş takımı bir kez daha karşı karşıya gelecek." ifadesini kullanan Süğlün, her iki takım oyuncuları arasında dostça mücadele olacağına inandığını vurguladı.

Murat Süğlün, adına güzel karşılaşma olacağını belirterek, "Tek şehrin iki takımıyız. Kupada şanssız bir durum yaşadık. Ama ligde çok farklı oynayan bir Antalyaspor var. Yine dostluk çerçevesinde çok güzel bir maç geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

  1. 11.07.2020
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