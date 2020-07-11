Antalya karardan memnun

Yaş ortalaması 29 olan, 28 kişilik kadrosunda 13 yabancının bulunduğu Antalyaspor'da Basın Sözcüsü Murat Süğlün, yabancı futbolcu kararları ve yeni sezonun başlangıç tarihini değerlendirdi. Murat Süğlün, yabancı oyuncu değişikliğiyle ilgili alınan kararı olumlu karşıladıklarını belirtirken, yeni sezon hazırlığı için açıklanan tarihi de yeterli gördüklerini belirtti.