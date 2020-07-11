Antalya karardan memnun
Yaş ortalaması 29 olan, 28 kişilik kadrosunda 13 yabancının bulunduğu Antalyaspor'da Basın Sözcüsü Murat Süğlün, yabancı futbolcu kararları ve yeni sezonun başlangıç tarihini değerlendirdi.
Yaş ortalaması 29 olan, 28 kişilik kadrosunda 13 yabancının bulunduğu Antalyaspor'da Basın Sözcüsü Murat Süğlün, yabancı futbolcu kararları ve yeni sezonun başlangıç tarihini değerlendirdi. Murat Süğlün, yabancı oyuncu değişikliğiyle ilgili alınan kararı olumlu karşıladıklarını belirtirken, yeni sezon hazırlığı için açıklanan tarihi de yeterli gördüklerini belirtti.
- 11.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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