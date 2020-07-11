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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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karardan memnun

Antalya karardan memnun

Yaş ortalaması 29 olan, 28 kişilik kadrosunda 13 yabancının bulunduğu 'da , yabancı futbolcu kararları ve yeni sezonun başlangıç tarihini değerlendirdi.

Yaş ortalaması 29 olan, 28 kişilik kadrosunda 13 yabancının bulunduğu 'da , yabancı futbolcu kararları ve yeni sezonun başlangıç tarihini değerlendirdi. Murat Süğlün, yabancı oyuncu değişikliğiyle ilgili alınan kararı olumlu karşıladıklarını belirtirken, hazırlığı için açıklanan tarihi de yeterli gördüklerini belirtti.

  1. 11.7.2020
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