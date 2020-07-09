Yekta: Bizim için onur maçıydı - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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Yekta: Bizim için onur maçıydı

Yekta: Bizim için onur maçıydı

'nın beraberlik golünü kaydeden , "Bu maçlar bizim için onur maçları. karşısında tüm haysiyetimiz ve onurumuzla mücadele ettik. Hedefsiz kalmamız mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Devam ediyoruz" diye konuştu.

'nın beraberlik golünü kaydeden Yekta Kurtuluş, "Bu maçlar bizim için onur maçları. karşısında tüm haysiyetimiz ve onurumuzla mücadele ettik. Hedefsiz kalmamız mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Devam ediyoruz" diye konuştu.

  1. 9.7.2020
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