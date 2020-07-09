Yekta: Bizim için onur maçıydı

Antalya'nın beraberlik golünü kaydeden Yekta Kurtuluş, "Bu maçlar bizim için onur maçları. Trabzonspor karşısında tüm haysiyetimiz ve onurumuzla mücadele ettik. Hedefsiz kalmamız mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Devam ediyoruz" diye konuştu.