Tuna: Bu stresi bilirim

Antalyaspor'un teknik patronu Tamer Tuna, rakiplerinin yaşadığı strese dikkat çekti. "Trabzon'daki bu baskıya direnen bir oyuncuydum burada" diyen Tuna, "Şampiyonluk yarışısında Trabzonspor öne geçtikten sonra gördüğüm stresi bilen bir teknik adamım. Genç oyuncularımızın dinamik yapsını kullandık. Belki bu baskıyı iyi kullandık. Geriye düştükten sonra bırakmayıp, eşitliği bulduk. Bizim de lige kalma durumumuz var." yorumunu yaptı.