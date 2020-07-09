Tuna: Bu stresi bilirim
Antalyaspor'un teknik patronu Tamer Tuna, rakiplerinin yaşadığı strese dikkat çekti.
Antalyaspor'un teknik patronu Tamer Tuna, rakiplerinin yaşadığı strese dikkat çekti. "Trabzon'daki bu baskıya direnen bir oyuncuydum burada" diyen Tuna, "Şampiyonluk yarışısında Trabzonspor öne geçtikten sonra gördüğüm stresi bilen bir teknik adamım. Genç oyuncularımızın dinamik yapsını kullandık. Belki bu baskıyı iyi kullandık. Geriye düştükten sonra bırakmayıp, eşitliği bulduk. Bizim de lige kalma durumumuz var." yorumunu yaptı.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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