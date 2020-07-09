Tuna: Bu stresi bilirim - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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Tuna: Bu stresi bilirim

Tuna: Bu stresi bilirim

'un teknik patronu , rakiplerinin yaşadığı strese dikkat çekti.

'un teknik patronu Tamer Tuna, rakiplerinin yaşadığı strese dikkat çekti. "'daki bu baskıya direnen bir oyuncuydum burada" diyen Tuna, "Şampiyonluk yarışısında öne geçtikten sonra gördüğüm stresi bilen bir teknik adamım. Genç oyuncularımızın dinamik yapsını kullandık. Belki bu baskıyı iyi kullandık. Geriye düştükten sonra bırakmayıp, eşitliği bulduk. Bizim de lige kalma durumumuz var." yorumunu yaptı.

  1. 9.7.2020
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