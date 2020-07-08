Trabzonspor 2-2 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 31. haftada Antalyaspor'u konuk etti. Bordo-mavililer kritik maçta rakibiyle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

Maça hızlı başlayan Akdeniz ekibi 8'de Ufuk Akyol'un penaltısıyla 1-0 öne geçti.

Fırtına bu gole Sosa'nın 15. dakikada attığı penaltı golüyle karşılık verirken, 43'te bir kez daha beyaz noktaya giden Arjantinli yıldız, Trabzonspor'u soyunma odasına 2-1 üstün götürdü.

Antalya'da 66. dakikada sahneye çıkan Yekta Kurtuluş, konuk ekibe bir puanı getiren golü kaydetti: 2-2.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 62'ye yükseltirken, lider Başakşehir ile arasındaki farkı 4 puana çıktı. 10. sırada yer alan Akdeniz ekibi ise puanını 38 yaptı.

TRABZON'UN SERİSİ 16 MAÇA ÇIKTI

Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı. Bu sezon rekoru elinde bulunduran Karadeniz ekibi, Süper Lig'de en uzun yenilmezlik serisi yakalayan tek takım oldu. Bordo-mavililer söz konusu 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Trabzonspor, ligde son yenilgisini 16 Aralık 2019'da Denizlispor karşısında 2-1'lik skorla almıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza alanının hemen içerisinde Doğukan Sinik, Ndiaye tarafından düşürülünce maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

8. dakikada Ufuk Akyol, yerden kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelerle buluşturdu: 0-1

12. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Pereira'nın sağdan ceza alanına ortasında, Sörloth'un kafa vuruşunda top Veysel Sarı'nın eline çarptı. Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

15. dakikada Sosa, kaleci Boffin'in sağ tarafından yerden topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1

18. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu yatarak kornere çeldi.

22. dakikada Ndiaye'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Ekuban'ın şutunda, top yandan auta gitti.

33. dakikada Ndiaye ile ver-kaç yapan Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı gerisinden şutunda yerden seken top az farkla auta çıktı.

35. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafedeki Sörloth'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

42. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla bir penaltı daha kazandı. Sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Ekuban, Mukairu'nun arkadan müdahalesi sonrası yerde kaldı ve yapılan VAR incelemesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada Sosa, topu kaleci Boffin'in sol üst köşesinden filelere göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-1

52. dakikada Sosa'nın kullandığı kornerde topu ceza sahası içine gönderdi. Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



66. dakikada Antalyaspor'un sağ taraftan kullandığı taç atışında meşin yuvarlağı ceza sahası içinde önüne alan Yekta Kurtuluş, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 2-2



75. dakikada Yekta'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Blanco'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



77. dakikada Blanca'nın pasında topu önüne alan Nazım Sangare'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı



81. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında Hosseini'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.