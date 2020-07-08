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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Çimşir'den şampiyonluk yorumu: Pes etmeyeceğiz

: Pes etmeyeceğiz

Hüseyin Çimşir: Pes etmeyeceğiz

Teknik Direktörü , 2-2'lik maçının ardından açıklamalarda bulundu. Lider 'le aralarındaki 4 puanlık farka rağmen umutlu konuşan Çimşir, "Bu yarış devam ediyor, üç maç daha kaldı, pes etmeyeceğiz!" ifadesini kullandı.

'in 31. haftasında , sahasında 'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider 'in 4 puan gerisine düştü.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan , alınan bu sonua rağmen şampiyonluktan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Çimşir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu yarış devam ediyor, üç maç daha kaldı, pes etmeyeceğiz! Pandemiden sonra içerde oynadığımız maçlarda başlangıç ve sonlarda sorunlar yaşadık, Antalyaspor karşısında da böyle oldu.

Antalyaspor'un orta sahası dinamik, bize sorun çıkarttı. Skoru aldıktan sonra oyunu tutmakta sorun yaşıyoruz, rakibi oyuna ortak ediyoruz. Alınan bir puan, kaybedilen 2 puan var, bu maçı kazanmamız gerekiyor. Üç maç kaldı ve üç maç içerisinde yaşayıp göreceğiz"

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 01:47
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