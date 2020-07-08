Hüseyin Çimşir: Pes etmeyeceğiz
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 2-2'lik Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Lider Başakşehir'le aralarındaki 4 puanlık farka rağmen umutlu konuşan Çimşir, "Bu yarış devam ediyor, üç maç daha kaldı, pes etmeyeceğiz!" ifadesini kullandı.
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Başakşehir'in 4 puan gerisine düştü.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hüseyin Çimşir, alınan bu sonua rağmen şampiyonluktan vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Çimşir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Bu yarış devam ediyor, üç maç daha kaldı, pes etmeyeceğiz! Pandemiden sonra içerde oynadığımız maçlarda başlangıç ve sonlarda sorunlar yaşadık, Antalyaspor karşısında da böyle oldu.
Antalyaspor'un orta sahası dinamik, bize sorun çıkarttı. Skoru aldıktan sonra oyunu tutmakta sorun yaşıyoruz, rakibi oyuna ortak ediyoruz. Alınan bir puan, kaybedilen 2 puan var, bu maçı kazanmamız gerekiyor. Üç maç kaldı ve üç maç içerisinde yaşayıp göreceğiz"
- 08.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 01:47
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hüseyin Çimşir: Pes etmeyeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.