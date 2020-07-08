Forvete yeni hoca!
Beşiktaş'ta son günlerin en çok konuşulan konusu 'gol vuruşu' sorunu. Burak Yılmaz siyah-beyazlıların elindeki gol atabilen tek isim. Ancak o durunca, Beşiktaş da duruyor. Teknik patron Sergen Yalçın'ın planları arasında sezon başı kampına gol vuruşlarında başarılı bir teknik adamı davet etmek.
Beşiktaş'ta son günlerin en çok konuşulan konusu 'gol vuruşu' sorunu. Burak Yılmaz siyah-beyazlıların elindeki gol atabilen tek isim. Ancak o durunca, Beşiktaş da duruyor. Teknik patron Sergen Yalçın'ın planları arasında sezon başı kampına gol vuruşlarında başarılı bir teknik adamı davet etmek. O teknik adamın sadece forvetlerle değil, kanat oyuncularıyla da gol çalışması yapmasını sağlamak istiyor.
TARTIŞMALI KADRO
Kayserispor yenilgisinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın sahayı çıkardığı ilk 11 eleştiri konusu oldu. Necip, Atiba ve Elneny'den oluşan orta sahanın Beşiktaş'ın gol atmasını nasıl sağlayacağı üzerinde durulurken; en azından kulübedeki Kevin Prince Boateng'in ilk 11'de başlayabileceği konusu yüksek sesle dillendiriliyor.
PROSINECKI YAKTI
Beşiktaş'ın yolları Prosinecki ile yine kesişti. Bilic döneminde alınmayan Prosinecki'nin Kayserispor'u, 2013'te Beşiktaş'ı 2-0 yenerken, 7 yıl sonra Kayserispor, Prosinecki ile yine Beşiktaş'tan 3 puan almayı başardı.
- 8.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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