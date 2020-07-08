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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Forvete yeni hoca!

Forvete yeni hoca!

'ta son günlerin en çok konuşulan konusu 'gol vuruşu' sorunu. siyah-beyazlıların elindeki gol atabilen tek isim. Ancak o durunca, Beşiktaş da duruyor. Teknik patron 'ın planları arasında sezon başı kampına gol vuruşlarında başarılı bir teknik adamı davet etmek.

'ta son günlerin en çok konuşulan konusu 'gol vuruşu' sorunu. siyah-beyazlıların elindeki gol atabilen tek isim. Ancak o durunca, Beşiktaş da duruyor. Teknik patron 'ın planları arasında sezon başı kampına gol vuruşlarında başarılı bir teknik adamı davet etmek. O teknik adamın sadece forvetlerle değil, kanat oyuncularıyla da gol çalışması yapmasını sağlamak istiyor.

TARTIŞMALI KADRO
yenilgisinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın sahayı çıkardığı ilk 11 eleştiri konusu oldu. Necip, Atiba ve Elneny'den oluşan orta sahanın Beşiktaş'ın gol atmasını nasıl sağlayacağı üzerinde durulurken; en azından kulübedeki Kevin Prince Boateng'in ilk 11'de başlayabileceği konusu yüksek sesle dillendiriliyor.

PROSINECKI YAKTI
Beşiktaş'ın yolları Prosinecki ile yine kesişti. Bilic döneminde alınmayan Prosinecki'nin Kayserispor'u, 2013'te Beşiktaş'ı 2-0 yenerken, 7 yıl sonra Kayserispor, Prosinecki ile yine Beşiktaş'tan 3 puan almayı başardı.

  1. 8.7.2020
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