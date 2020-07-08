Forvete yeni hoca!

Beşiktaş'ta son günlerin en çok konuşulan konusu 'gol vuruşu' sorunu. Burak Yılmaz siyah-beyazlıların elindeki gol atabilen tek isim. Ancak o durunca, Beşiktaş da duruyor. Teknik patron Sergen Yalçın'ın planları arasında sezon başı kampına gol vuruşlarında başarılı bir teknik adamı davet etmek. O teknik adamın sadece forvetlerle değil, kanat oyuncularıyla da gol çalışması yapmasını sağlamak istiyor.

TARTIŞMALI KADRO

Kayserispor yenilgisinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın sahayı çıkardığı ilk 11 eleştiri konusu oldu. Necip, Atiba ve Elneny'den oluşan orta sahanın Beşiktaş'ın gol atmasını nasıl sağlayacağı üzerinde durulurken; en azından kulübedeki Kevin Prince Boateng'in ilk 11'de başlayabileceği konusu yüksek sesle dillendiriliyor.

PROSINECKI YAKTI

Beşiktaş'ın yolları Prosinecki ile yine kesişti. Bilic döneminde alınmayan Prosinecki'nin Kayserispor'u, 2013'te Beşiktaş'ı 2-0 yenerken, 7 yıl sonra Kayserispor, Prosinecki ile yine Beşiktaş'tan 3 puan almayı başardı.