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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Kartal Burak'sız uçamıyor

Kartal Burak'sız uçamıyor

deplasmanında beklenmedik bir mağlubiyet alarak ligi üst sıralarda tamamlamak adına önemli bir avantajı yitiren 'ta kaptan 'ın performansı gidişatı direkt olarak etkiliyor.

deplasmanında beklenmedik bir mağlubiyet alarak ligi üst sıralarda tamamlamak adına önemli bir avantajı yitiren 'ta kaptan 'ın performansı gidişatı direkt olarak etkiliyor. Burak'ın etkili oynadığı ve gol attığı maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayan siyah-beyazlılarda, milli forvetin sessiz kalması "Burak Yılmaz varsa Beşiktaş var, Burak yoksa Beşiktaş yok" yorumlarını da beraberinde getirdi. Önceki akşam alınan yenilginin faturası da, etkisiz bir futbol oynadığı için son haftaların golcüsü Burak'a çıktı. Kaptan 25 kezle 90 dakikada sahada kalıp da en az topla buluşan oyuncusu oldu. 4 şutunda 2 isabet sağladı. 1 kilit pas verdi, 2 ortasında da başarılı oldu. Ancak gol yollarında hep uzak kalınca, Beşiktaş sonuna gidemedi.
  1. 8.7.2020
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