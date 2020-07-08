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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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çark etti

Nahuel Molina çark etti

'ın listesinde ilk sıradaki isimlerden 'nın, Beşiktaş'a olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

'ın listesinde ilk sıradaki isimlerden 'nın, Beşiktaş'a olumsuz yanıt verdiği iddia edildi. İtalyan basını, ile kontratı sona eren 22 yaşındaki sağ bekin kariyerini Serie A'da sürdürmek istediğini belirterek; Arjantinli futbolcunun Udinese'ye imza atmaya yakın olduğunu yazdı.
  1. 8.7.2020
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