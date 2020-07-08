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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Lauritsen’den yeşil ışık

Lauritsen’den yeşil ışık

'ın listesindeki isimlerden Norrköping'de forma giyen transferiyle ilgili konuştu.

Kara 'ın listesindeki isimlerden Norrköping'de forma giyen transferiyle ilgili konuştu. 24 yaşındaki başarılı stoper "'ın benimle ilgilendiğini ben de okudum. Ancak bunlar şu an için söylentiden ibaret. Basın transfer konularında bazen doğruyu yazar, bazen yanılır. Transfer konularıyla menajerim ilgileniyor" diye konuştu.
  1. 8.7.2020
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