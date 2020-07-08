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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Sihir bozuldu

Sihir bozuldu

'ta Başkan Çebi ile arasındaki soğukluk olduğu iddialarına tecrübeli teknik adam "Sorun yok, olayları açıklama şeklimiz farklı" yanıtını vermişti.

'ta Başkan Çebi ile arasındaki soğukluk olduğu iddialarına tecrübeli teknik adam "Sorun yok, olayları açıklama şeklimiz farklı" yanıtını vermişti. Yalçın'ın, Başkan Çebi'ye yaptığı "Yukarıdan çok takım kaybedecek" açıklaması, maçının ardından yerini "Hocanın sihiri bozuldu" yorumlarına bıraktı.
  1. 8.7.2020
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