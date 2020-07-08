N'Koudou bilmecesi
Sergen Yalçın’ın, “Kronik sakatlığı var” dediği Fransız için kulüp doktoru “Tıbbi anlamda kronik sakat diyemeyiz” dedi.
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou bilmecesi yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Kayserispor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa N'Koudou'nun yedek kalmasıyla ilgili "Sezon başından bu yana kronik sakatlığı var. Maç oynayacak durumda değil" açıklamasını yapmıştı. Be şiktaş Futbol Takımı doktoru Murat Çevik ise dün Haber Global'e, "N'Koudou'ya tıbbi anlamda kronik sakat diyemeyiz. Zaman zaman kas yaralanmaları yaşıyor. Bazen antrenman kaçırıyor, bazen 3-4 hafta hiç kaçırmıyor" değerlendirmesinde bulundu. Kulüp kaynakları Yalçın'ın "'N'Koudou kronik sakat" yorumunun Fransız futbolcunun yapılan antrenmanlarda zaman zaman takımdan ayrı kalmasını kastettiğini belirttiler.
4 GOL, 2 ASİST
Bu sezon lig, kupa ve Avrupa'da 29 maça çıkan Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, sadece 4 gol ve 3 asist üretirken, 10 maçı sakatlıklar nedeniyle kaçırdı. Transfermarkt'a göre; 3.5 milyon euro'luk piyasa değeri bulunan N'Koudou'nun sözleşmesinde performans kriterlerine bağlı olarak Tottenham'a ödenecek 1 milyon euro'luk bonus da bulunuyor.
- 8.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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