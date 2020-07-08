Savunmaya dikkat

68 golle ligin en skorer takımı konumunda yer alan Trabzonspor, bu sezon maç başına kalesini gole kapatma noktasında önemli sorunlar yaşıyor. Bordo-mavililer Süper Lig'de 33 golle en az gol yiyen 4 takımdan biri olmasına rağmen 25 maçta kalesinde gol gördü ve yalnızca 5 müsabakayı gol yemeden tamamlayabildi.