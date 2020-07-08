Son yılların en iyisi

Bitime 4 hafta kala zirve yolunda avantajı Başakşehir'e verse de hâlâ şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan bordo-mavililer, son yılların en başarılı performansını sergiledi. Trabzonspor, 2010-2011 sezonun ardından ilk kez bitime 4 maç kala şampiyonluk yarışının içinde.

PUAN ORTALAMASINI 2.17'YE ÇIKARDI

Karadeniz devinde teknik direktör Hüseyin Çimşir, 3-1'lik Galatasaray galibiyetiyle birlikte puan ortalamasını 2.17'ye çıkardı.

SADECE INZAGNI'NİN GERİSİNDE

41 yaşındaki Hüseyin Çimşir, 2.17 puan ortalaması ile sadece Lazio'nun başında olan 44 yaşındaki İnzaghi'nin (2.24) gerisinde kaldı.

186 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Fırtına, 2 Ocak'ta göreve getirilen Çimşir yönetiminde 13 lig maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı, 186 gündür kaybetmiyor.