Son yılların en iyisi
Bitime 4 hafta kala zirve yolunda avantajı Başakşehir'e verse de hâlâ şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan bordo-mavililer, son yılların en başarılı performansını sergiledi.
Bitime 4 hafta kala zirve yolunda avantajı Başakşehir'e verse de hâlâ şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan bordo-mavililer, son yılların en başarılı performansını sergiledi. Trabzonspor, 2010-2011 sezonun ardından ilk kez bitime 4 maç kala şampiyonluk yarışının içinde.
PUAN ORTALAMASINI 2.17'YE ÇIKARDI
Karadeniz devinde teknik direktör Hüseyin Çimşir, 3-1'lik Galatasaray galibiyetiyle birlikte puan ortalamasını 2.17'ye çıkardı.
SADECE INZAGNI'NİN GERİSİNDE
41 yaşındaki Hüseyin Çimşir, 2.17 puan ortalaması ile sadece Lazio'nun başında olan 44 yaşındaki İnzaghi'nin (2.24) gerisinde kaldı.
186 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
Fırtına, 2 Ocak'ta göreve getirilen Çimşir yönetiminde 13 lig maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı, 186 gündür kaybetmiyor.
- 8.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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