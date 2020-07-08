Forvet görünümlü sol bek

Galatasaray derbisinde golünü atan Filip Novak, Karadeniz ekibine geldiği Ocak 2018'den itibaren Süper Lig (13), Ziraat Türkiye Kupası (3) ve Avrupa Kupası (1) maçlarında toplam 17 gol atarak, sezon tamamlanmadan kariyerinin en verimli dönemine imza atmış durumda. 30 yaşındaki sol bek, bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam sekiz gole imza koydu.