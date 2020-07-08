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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Forvet görünümlü sol bek

Forvet görünümlü sol bek

 derbisinde golünü atan , ekibine geldiği Ocak 2018'den itibaren (13), Ziraat (3) ve (1) maçlarında toplam 17 gol atarak, sezon tamamlanmadan kariyerinin en verimli dönemine imza atmış durumda.

derbisinde golünü atan , ekibine geldiği Ocak 2018'den itibaren (13), Ziraat (3) ve (1) maçlarında toplam 17 gol atarak, sezon tamamlanmadan kariyerinin en verimli dönemine imza atmış durumda. 30 yaşındaki sol bek, bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam sekiz gole imza koydu.

  1. 8.7.2020
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