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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Taha için 2 milyon 383 bin TL

Taha için 2 milyon 383 bin TL

Taha için 2 milyon 383 bin TL

 devi, 19 yaşındaki kaleci için ile el sıkıştığını 'a bildirdi.

devi, 19 yaşındaki kaleci için ile el sıkıştığını 'a bildirdi. Anlaşmaya göre, Altınordu'ya sözleşme fesih bedeli olarak, 2 milyon 383 bin TL ödenecek. Ayrıca futbolcunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, Altınordu'ya ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın % 20'si verilecek. Formayı giyen Taha, " gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum" dedi.

  1. 8.7.2020
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