Taha için 2 milyon 383 bin TL

Karadeniz devi, 19 yaşındaki kaleci Muhammet Taha Tepe için Altınordu ile el sıkıştığını KAP'a bildirdi. Anlaşmaya göre, Altınordu'ya sözleşme fesih bedeli olarak, 2 milyon 383 bin TL ödenecek. Ayrıca futbolcunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, Altınordu'ya ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın % 20'si verilecek. Formayı giyen Taha, "Trabzonspor gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum" dedi.