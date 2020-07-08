Taha için 2 milyon 383 bin TL
Karadeniz devi, 19 yaşındaki kaleci Muhammet Taha Tepe için Altınordu ile el sıkıştığını KAP'a bildirdi.
Karadeniz devi, 19 yaşındaki kaleci Muhammet Taha Tepe için Altınordu ile el sıkıştığını KAP'a bildirdi. Anlaşmaya göre, Altınordu'ya sözleşme fesih bedeli olarak, 2 milyon 383 bin TL ödenecek. Ayrıca futbolcunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, Altınordu'ya ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın % 20'si verilecek. Formayı giyen Taha, "Trabzonspor gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum" dedi.
- 8.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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