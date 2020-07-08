En uzun üçüncü seri

Bordo-mavili takım iç sahada ve dış sahada toplamda 15 maçlık yenilmeme serisiyle tüm Avrupa'nın en uzun 3. serisine de imza attı. Önemli bir başarı yakalayan Çimşir'in öğrencileri, sadece Bulgaristan'dan Ludogorets (26 maç) ve Almanya'dan Bayern Münih'in (20 maç) gerisinde kaldı.