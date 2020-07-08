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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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En uzun üçüncü seri

En uzun üçüncü seri

Bordo-mavili takım iç sahada ve dış sahada toplamda 15 maçlık yenilmeme serisiyle tüm 'nın en uzun 3. serisine de imza attı.

Bordo-mavili takım iç sahada ve dış sahada toplamda 15 maçlık yenilmeme serisiyle tüm 'nın en uzun 3. serisine de imza attı. Önemli bir başarı yakalayan Çimşir'in öğrencileri, sadece 'dan Ludogorets (26 maç) ve 'dan 'in (20 maç) gerisinde kaldı.

  1. 8.7.2020
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