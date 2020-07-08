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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Fırtına’nın gözdesi coştu

Fırtına’nın gözdesi coştu

Devre arasında 'un teklifi yaptığı 'un orta saha oyuncusu , son iki maçta şov yaptı.

Devre arasında 'un teklifi yaptığı 'un orta saha oyuncusu , son iki maçta şov yaptı. Geçtiğimiz hafta deplasmanında harika bir gole imza atarak galibiyetin mimarlarından olan Acar, filelerini de iki kez sarstı. 25 yaşındaki orta saha ile Trabzonspor'un temaslarının sürdüğü belirtiliyor. Hasan daha önce, "Trabzonspor'un teklifini Kayserispor zora girmesin diye kabul etmedim" açıklamasını yapmıştı.

  1. 8.7.2020
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