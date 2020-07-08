Fırtına’nın gözdesi coştu
Devre arasında Trabzonspor'un transfer teklifi yaptığı Kayserispor'un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, son iki maçta şov yaptı.
Devre arasında Trabzonspor'un transfer teklifi yaptığı Kayserispor'un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, son iki maçta şov yaptı. Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında harika bir gole imza atarak galibiyetin mimarlarından olan Acar, Beşiktaş filelerini de iki kez sarstı. 25 yaşındaki orta saha ile Trabzonspor'un temaslarının sürdüğü belirtiliyor. Hasan daha önce, "Trabzonspor'un teklifini Kayserispor zora girmesin diye kabul etmedim" açıklamasını yapmıştı.
- 8.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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