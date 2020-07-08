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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Çimşir’den iki değişiklik

Çimşir’den iki değişiklik

 devinde maçı öncesi ile 'nın sakatlıkları bulunuyor.

devinde maçı öncesi ile 'nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Da da kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezası nedeniyle derbisinde forma giyemeyen Pereira'ya ilk 11'de yer alması bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ayrıca cezalı Da Costa'nın yerine de stoperde Campi'yi oynatacağı dile getirildi.

  1. 8.7.2020
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