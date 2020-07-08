Çimşir’den iki değişiklik

Karadeniz devinde Antalyaspor maçı öncesi Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı'nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Da Costa da kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezası nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyen Pereira'ya ilk 11'de yer alması bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ayrıca cezalı Da Costa'nın yerine de stoperde Campi'yi oynatacağı dile getirildi.