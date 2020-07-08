Tek kişilik ordu

Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına 750 bin euro'ya kiraladığı Alexander Sörloth, performansı ile büyülüyor. Bordo-mavili forma ile çıktığı 40 maçta toplam 29 gol atan Sörloth, ligde 30 kez fileleri sarsan eski takımı Crystal Palace'tan sadece bir gol eksik attı. İngiliz medyası, Crystal Palace'ın hocası Hodgson'un, "Türkiye'de atması burada da atacağı anlamına gelmez" şeklindeki yorumunu eleştirerek, oyuncunun Trabzonspor'da adeta yeniden doğduğuna vurgu yaptı. Futbolcunun bir yıl daha Trabzonspor'da kiralık forma giyeceği, ayrıca satın alma opsiyonunun da Trabzonspor'da olduğu vurgulandığı haberlerde Palace'ın bu durumdan pişmanlık duyabileceği de belirtildi.