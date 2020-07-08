Tek kişilik ordu
Sörloth 29 fileleri sarsarken, eski takımı C. Palace 30 gol attı.
Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına 750 bin euro'ya kiraladığı Alexander Sörloth, performansı ile büyülüyor. Bordo-mavili forma ile çıktığı 40 maçta toplam 29 gol atan Sörloth, ligde 30 kez fileleri sarsan eski takımı Crystal Palace'tan sadece bir gol eksik attı. İngiliz medyası, Crystal Palace'ın hocası Hodgson'un, "Türkiye'de atması burada da atacağı anlamına gelmez" şeklindeki yorumunu eleştirerek, oyuncunun Trabzonspor'da adeta yeniden doğduğuna vurgu yaptı. Futbolcunun bir yıl daha Trabzonspor'da kiralık forma giyeceği, ayrıca satın alma opsiyonunun da Trabzonspor'da olduğu vurgulandığı haberlerde Palace'ın bu durumdan pişmanlık duyabileceği de belirtildi.
- 8.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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