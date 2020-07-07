MHK’den skandal atamalar - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor MHK’den skandal atamalar

’den skandal atamalar

MHK’den skandal atamalar

’u 3 kez yakan Abdulkadir Bitigen, ’in maçına atandı. Bitigen, ekibinin kadrolu hakemi gibi. Ayrıca Trabzonspor-Denizli sınavında yine Başakşehir’e yakın olan düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulu'ndan tepki çeken hakem atamaları. Abdulkadir Bitigen, ligde ilk yarıda oynanan -Alanyaspor maçında Abdulkadir Parmak'ın düşürülmesine penaltı vermemiş ve kötü bir yönetim göstermişti. 2. yarıdaki Alanyaspor-Trabzonspor maçının VAR hakemi olan Bitigen, bu kez Caulker'ın Abdülkadir Ömür'e yaptığı kırmızı kartlık müdahaleyi görmemişti! çok tartışılan hakemini bir hafta sonra Trabzon-Ankaragücü maçına atadı. Bitigen o maçta Fırtına aleyhine verdiği penaltıyla tepki topladı. Aynı karşılaşmada Rodrigues'in Pereira'yı biçmesine kart göstermeyen Bitigen, 85'te Trabzonspor'un penaltısını vermeyip ofsayt üretti. İşte aynı Bitigen bugün oynanacak -Denizlispor maçına atandı. Bitigen, bu sezon Başakşehir'in maçını en çok yöneten hakem durumunda. Başakşehir'in 2 lig, 1 kupa, 4 de VAR hakemi oldu. Bununla birlikte yarın 18.30 oynanacak Trabzonspor-Fraport TAV karşılaşmasında düdük çalacak. Fırtına, bölgesi hakemi ile çıktığı son maçlarda Başakşehir'e 4-2 yenildi, ile 2-2 berabere kaldı. Bu iki karşılaşma sonrası bordo-mavili yönetim, Umut Meler'e yanlı kararları nedeniyle 'Emeklerimizi çaldı' açıklaması ile tepki göstermişti.

4 HAKEM İŞBAŞINDA
Bu sezon Başakşehir maçlarında faktörü öne çıkarken Abdulkadir Bitigen'in 7 maçta görev alması dikkatlerden kaçmadı. , Başakşehir'in son maçlarında , , Abdulkadir Bitigen ve Hüseyin Göçek'e şans vermesi 2018-19'daki hakem atamalarını hatırlattı.

  1. 7.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MHK’den skandal atamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA