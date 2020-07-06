Bir müthiş 'Fırtına'! Tam 1 yıl 5 aydır...
Bu sezon ligde fırtına gibi esen Trabzonspor, şampiyonluk yolunda zorlu engelleri bir bir aşmaya devam ediyor. Son olarak deplasmanda Galatasaray'ı 3 golle geçen bordo-mavililer zirve yarışını bırakmazken, istatistikleri de alt üst etmiş durumda. İşte detaylar...
Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde de rakiplerine geçit vermeyerek adeta yenilgiyi unuttu.
Bordo-mavili takım, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak'ta göreve getirilen 41 yaşındaki teknik adam ile ligde 186 günlük sürede mağlubiyet görmedi.
Karadeniz ekibi, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 13 karşılaşmanın 8'inde sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da berabere kalarak 29 puan topladı. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 2,23 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.
ZİRVEYE OYNAYAN TAKIMLARA KARŞI BAŞARILI SONUÇLAR
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmadan galip ayrıldı. Bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Trabzonspor, sarı-lacivertlilerle kupada oynadığı 2 müsabakayı da 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.
Karadeniz temsilcisi, ayrıca kupada yarı finalde elde ettiği galibiyetle Fenerbahçe karşısında deplasmanda yaklaşık 23 yıllık galibiyet hasretine son verdi.
Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor, ikinci yarıda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Demir Grup Sivasspor'u Trabzon'da 2-1 mağlup etti, Beşiktaş ile İstanbul'da 2-2 ve Medipol Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kalırken Galatasaray deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü.
DEPLASMANDA 287 GÜNDÜR YENİLMİYOR
Trabzonspor, bu sezon dış sahadaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019 tarihinde ligin 5. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1'lik sonuçla aldı.
Karadeniz ekibi, bu sezon toplam 15 deplasman maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 30 puan toplayarak ligin dış sahada en fazla puan elde eden takımı oldu.
Karadeniz ekibi, üst üste 12. deplasman maçını da yenilgisiz tamamlayarak 1981-82 ve 1983-84 sezonlarında elde ettiği 14 maçlık dış saha yenilmezlik serisinden sonraki tarihinin en iyi 3. başarısını gösterdi.
35 SEZON SONRA "ÜÇ BÜYÜKLER" KARŞISINDA YENİLGİ YAŞAMADI
Trabzonspor, ligde 35 sezon sonra "üç büyükler" karşısında yenilgi yüzü görmedi.
Şampiyon olduğu 1983-84 sezonunda rakipleri karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan bordo-mavililer, bu sezon da aynı başarıyı gösterdi.
Trabzonspor, 1983-84 sezonunda Beşiktaş'ı sahasında 3-1, Galatasaray'ı 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenmiş, sahasında Fenerbahçe ile 0-0, deplasmanda Galatasaray ile 2-2, Beşiktaş ile 0-0 berabere kalmıştı.
Bordo-mavili takım, bu sezon ise sahasında Beşiktaş'ı 4-1, Fenerbahçe'yi 2-1, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Trabzon'da Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 1-1, Beşiktaş karşısında ise 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı.
İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI 512 GÜNDÜR MAĞLUBİYETİ YOK
Trabzonspor, 512 gündür İstanbul takımlarına karşı mağlup olmadı. Bordo-mavililer, geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul temsilcileri karşısında yenilgi yaşamadı.
Karadeniz ekibi, söz konusu rakipleri karşısında 13 lig maçı oynarken 5 galibiyet, 8 beraberlik aldı.
2010-2011 SEZONUNDAKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ YAKALADI
Galatasaray'ı 3-1 yenen Trabzonspor, 2010-2011 sezonundaki 15 maçlık yenilmezlik serisini de yakaladı.
2010-2011 sezonunun 20. haftası ile 34. haftası arasında 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu sezon da son 15 haftada 10 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
- 06.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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