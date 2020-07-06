Filip Novak'tan rekor! Bu sezon...
Bu sezon Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Ligin 30. haftasında zorlu rakibi Galatasaray'ı da 3-1 ile geçerek, büyük bir engeli aşan bordo-mavililerde, Çek oyuncu Filip Novak performansıyla göz dolduruyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 30. haftada deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Bordo-mavilileri, İstanbul deplasmanında karşısında 2-1 öne geçiren golü atan Filip Novak, Karadeniz ekibine geldiği Ocak 2018'den itibaren Süper Lig (13), Ziraat Türkiye Kupası (3) ve UEFA Avrupa Kupası (1) maçlarında toplam 17 gol atarak, sezon tamamlanmadan kariyerinin en verimli dönemine imza atmış durumda.
2017-2018 sezonunda devre arasında Midtjylland'dan bordo-mavili takıma transfer olan Çekyalı savunma oyuncusu, Danimarka takımında forma giydiği 97 resmi maçta 16 gol kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Jablonec takımında ise 5 sezonda toplamda 139 maçta 16 gol attı.
2018 yılının ocak ayından itibaren başarısı için ter döktüğü Trabzonspor'da ise 84 resmi maçta rakip ağlara 17 gol bırakan Novak, kulüp kariyerinde bordo-mavili formayla en formda günlerini yaşıyor.
BU SEZON 8 GOL ATTI
Trabzonspor'un golcü savunma oyuncusu Filip Novak, bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam 8 gole imza attı. Fenerbahçe ve Galatasaray kalelerini boş geçmeyen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilere 3, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Galatasaray'a karşı 1'er gol kaydetti. Novak, Avrupa'da da Sparta Prag ağalarını sarstı. Çek oyuncu, geçtiğimiz sezon 7, Trabzonspor'a transfer olduğu ilk dönemde ise 3 gol atmıştı.
- 06.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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