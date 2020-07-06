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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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'tan rekor! Bu sezon...

Filip Novak'tan rekor! Bu sezon...

Bu sezon 'de fırtına gibi esen , şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Ligin 30. haftasında zorlu rakibi 'ı da 3-1 ile geçerek, büyük bir engeli aşan bordo-mavililerde, Çek oyuncu performansıyla göz dolduruyor. İşte detaylar...

'de şampiyonluk mücadelesi veren , 30. haftada deplasmanda 'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Bordo-mavilileri, deplasmanında karşısında 2-1 öne geçiren golü atan , ekibine geldiği Ocak 2018'den itibaren Süper Lig (13), (3) ve (1) maçlarında toplam 17 gol atarak, sezon tamamlanmadan kariyerinin en verimli dönemine imza atmış durumda.

2017-2018 sezonunda devre arasında Midtjylland'dan bordo-mavili takıma olan Çekyalı savunma oyuncusu, takımında forma giydiği 97 resmi maçta 16 gol kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Jablonec takımında ise 5 sezonda toplamda 139 maçta 16 gol attı.
2018 yılının ocak ayından itibaren başarısı için ter döktüğü Trabzonspor'da ise 84 resmi maçta rakip ağlara 17 gol bırakan Novak, kulüp kariyerinde bordo-mavili formayla en formda günlerini yaşıyor.

BU SEZON 8 GOL ATTI
Trabzonspor'un golcü savunma oyuncusu Filip Novak, bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam 8 gole imza attı. ve Galatasaray kalelerini boş geçmeyen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilere 3, , , ve Galatasaray'a karşı 1'er gol kaydetti. Novak, Avrupa'da da ağalarını sarstı. Çek oyuncu, geçtiğimiz sezon 7, Trabzonspor'a transfer olduğu ilk dönemde ise 3 gol atmıştı.

  1. 06.07.2020
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