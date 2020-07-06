Trabzonspor'un gençleri galibiyeti tekne turu ile kutladı! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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'un gençleri galibiyeti tekne turu ile kutladı!

Trabzonspor'un gençleri galibiyeti tekne turu ile kutladı!

Trabzonsporlu futbolcular, alınan galibiyeti sonrasında 3 puanı tekne turuyla kutladı.

Trabzonsporlu genç futbolcular , Uğurcan Çakır, Yusuf Sarı, Abdurrahim Dursun ve Arda Akbulut, galibiyetini tekne turu ile kutladı.

Genç oyuncular sosyal medyadan bu fotoğrafı paylaştı:
  1. 06.07.2020
  2. Güncelleme: 06.07.2020 17:54
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