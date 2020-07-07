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07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Trabzonspor Tarih yazarı

Tarih yazarı

Tarih yazarı

forması ile 44 maçta fileleri tam 29 kez sarsan 24 yaşındaki forvet, efsane ’yı sollayarak bir sezonda en fazla gol atan yabancı oldu.

filelerini sarsan Kuzeyin Kralı Sörloth, forması giydiği 44 resmi maçta attığı 29 golle, 'yı geride bırakarak bir sezonda en fazla fileleri sarsan yabancı unvanını elde etti. Ligde 21 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan 24 yaşındaki santrfor, 61 puanı bulunan takımda, 17 maçta gol attı. Sezon başında 'tan satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euro'ya kiralanan Norveçli, ligde 30 maçta 21, 'nda 6 maçta 6, Avrupa'da ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 44 maçta 29 kez fileleri sarstı. 1995-96'da ligde 34 maçta 25 gol atarak Fırtına'nın tek yabancı gol kralı olan Şota, Avrupa'da 4 maçta 1, kupada ise 3 maçta 2 golle toplamda 41 maçta 28 kez sahne almıştı.

DERBİLERDE ŞOV YAPIYOR
Sörloth, Trabzonspor'un "üç büyük" rakibine karşı da ilk sezonunda gol atma başarısı göstererek lig ve kupada toplam 9 gol kaydetti. 1.95'lik kule, ligde bordo-mavili takımın sahasında 4-1 kazandığı , 2-1 galip geldiği , 1-1 ve 3-1'lik Galatasaray maçlarında birer, deplasmanda 2-2 biten Beşiktaş karşılaşmada da 2 gol attı. Norveçli, Fenerbahçe ile kupada ilk Trabzon'da oynanan karşılaşmada 1, 'da ise 2 gol atarak 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Sörloth, "üç büyük" rakip karşısında 9 golün 5'ini Fenerbahçe filelerine gönderdi.
Yunus Emre

ŞOTA'YA 4 GOL KALDI
Sörloth'un, bordo-mavili takımın ligde tek yabancı gol kralı olan Şota'yı yakalamasına 4 gol kaldı. Bordomavili futbolcu, ligde kalan 4 haftada 4 gol atması halinde 1995- 96'da 25 gol kaydeden gol kralı Şota'nın gol sayısına ulaşmış olacak. Sörloth, Beşiktaş maçında attığı 2 golle ligde 19 gole ulaşmış, Cardozo'yu sollamıştı. Norveçli, daha önce de 2018-2019 sezonunu 15 golle tamamlayan Rodallega, 2013-2014'te 13 gol atan Henrique, 12 gol kaydeden Jaja ve Vugrinec gibi isimleri geçmişti.

39 PUANLIK KATKI
Fırtına, Sörloth'un gol attığı 17 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 61 puanı bulunan ekibi, Norveçli yıldızın gol attığı müsabakalarda 39 puan elde etti.

İSTANBUL Takımlarına 14 gol
sÖRLOTH lig ve kupada İstanbul'un tüm temsilcilerine 14 gol kaydetti. "Üç büyükler"e lig ve kupada toplam 9 gol atan Sörloth, ligde 'ya iki maçta 4, 'e de 1 gol attı.

EN SKORER DÖNEMİ
Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı. Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordomavili takımda 21 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 29 gol atan Sörloth, 2017- 2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.

MİLYONLARI GÜLDÜRDÜNÜZ
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, derbi galibiyetinin ardından soyunma odasında oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Futbolcuları tek tek tebrik eden 41 yaşındaki hoca, "Bugün tribünde olmayan ama kalpleri bizimle atan milyonları güldürdünüz, sizinle gurur duyuyorum. İnancımızdan hiçbir şey kaybetmeden savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

  1. 7.7.2020
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