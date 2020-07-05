Trabzonspor Galatasaray derbisini kayıpsız geçti! İşte Fırtına'nın Süper Lig'de kalan maçları

Trabzonspor derbi maçında Galatasaray'ı deplasmanda devirdi. Bordo-mavililer Jose Sosa, Novak ve Alexander Sörloth'un attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Şampiyonluk iddiasını konuşturan Trabzonspor 4 hafta kala lider Başakşehir'i takibini sürdürdü.

İşte bordo-mavili takımın Süper Lig'de kalan maçları...



Trabzonspor - Antalyaspor

Denizlispor - Trabzonspor

Trabzonspor - Konyaspor

Kayserispor - Trabzonspor