Trabzonspor Galatasaray derbisini kayıpsız geçti! İşte Fırtına'nın Süper Lig'de kalan maçları - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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derbisini kayıpsız geçti! İşte Fırtına'nın 'de kalan maçları

Trabzonspor Galatasaray derbisini kayıpsız geçti! İşte Fırtına'nın Süper Lig'de kalan maçları

'in bitimine 4 hafta kala şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında kritik karşılaşmalar oynanıyor. Ligi zirvede bitirmeyi amaçlayan zorlu derbisini 3-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Fırtına aldığı 3 puanla 'i takibini sürdürdü. İşte Trabzonspor'un Süper Lig'de kalan 4 maçı...

derbi maçında 'ı deplasmanda devirdi. Bordo-mavililer , Novak ve Alexander Sörloth'un attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Şampiyonluk iddiasını konuşturan Trabzonspor 4 hafta kala lider 'i takibini sürdürdü.

İşte bordo-mavili takımın Süper Lig'de kalan maçları...

Trabzonspor -
Denizlispor - Trabzonspor
Trabzonspor -
- Trabzonspor

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 23:41
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