Trabzonspor Galatasaray derbisini kayıpsız geçti! İşte Fırtına'nın Süper Lig'de kalan maçları
Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında kritik karşılaşmalar oynanıyor. Ligi zirvede bitirmeyi amaçlayan Trabzonspor zorlu Galatasaray derbisini 3-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Fırtına aldığı 3 puanla Başakşehir'i takibini sürdürdü. İşte Trabzonspor'un Süper Lig'de kalan 4 maçı...
Trabzonspor derbi maçında Galatasaray'ı deplasmanda devirdi. Bordo-mavililer Jose Sosa, Novak ve Alexander Sörloth'un attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Şampiyonluk iddiasını konuşturan Trabzonspor 4 hafta kala lider Başakşehir'i takibini sürdürdü.
İşte bordo-mavili takımın Süper Lig'de kalan maçları...
Trabzonspor - Antalyaspor
Denizlispor - Trabzonspor
Trabzonspor - Konyaspor
Kayserispor - Trabzonspor
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 23:41
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor Galatasaray derbisini kayıpsız geçti! İşte Fırtına'nın Süper Lig'de kalan maçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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