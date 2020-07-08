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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Trabzon’un talebi yerine getirildi

Trabzon’un talebi yerine getirildi

, 'un ' ile aynı tarih ve saatte oynayalım" çağrısına kulak verdi, devinin maçını Başakşehir ile aynı güne aldı.

, 'un ' ile aynı tarih ve saatte oynayalım" çağrısına kulak verdi, devinin maçını Başakşehir ile aynı güne aldı. TFF'den yapılan açıklamada, "12 Temmuz Pazar günü oynanacak Denizlispor-Trabzonspor müsabakası pazartesi 21.00'e alındı" denildi. Başakşehir de aynı gün ve saatte oynayacak.

  1. 8.7.2020
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