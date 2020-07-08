Trabzon’un talebi yerine getirildi
TFF, Trabzonspor'un 'Başakşehir ile aynı tarih ve saatte oynayalım" çağrısına kulak verdi, Karadeniz devinin maçını Başakşehir ile aynı güne aldı.
TFF, Trabzonspor'un 'Başakşehir ile aynı tarih ve saatte oynayalım" çağrısına kulak verdi, Karadeniz devinin maçını Başakşehir ile aynı güne aldı. TFF'den yapılan açıklamada, "12 Temmuz Pazar günü oynanacak Denizlispor-Trabzonspor müsabakası pazartesi 21.00'e alındı" denildi. Başakşehir de aynı gün ve saatte oynayacak.
- 8.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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