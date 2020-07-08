Trabzon’un talebi yerine getirildi

TFF, Trabzonspor'un 'Başakşehir ile aynı tarih ve saatte oynayalım" çağrısına kulak verdi, Karadeniz devinin maçını Başakşehir ile aynı güne aldı. TFF'den yapılan açıklamada, "12 Temmuz Pazar günü oynanacak Denizlispor-Trabzonspor müsabakası pazartesi 21.00'e alındı" denildi. Başakşehir de aynı gün ve saatte oynayacak.