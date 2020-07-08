Örümcek adam Uğurcan
Bordo-mavili takımın 1 numarası olan Uğurcan Çakır'ın bu sezon elde ettiği rakamlar da bir hayli dikkat çekiyor.
Bordo-mavili takımın 1 numarası olan Uğurcan Çakır'ın bu sezon elde ettiği rakamlar da bir hayli dikkat çekiyor. 29 lig maçında sahaya çıkan Uğurcan, bilhassa ceza sahası dışından gelen şutlarda çok başarılı oldu. 24 yaşındaki eldiven, ceza sahası dışından gelen 38 şutun sadece bir tanesinde gol yedi. Tam yüzde 97'lik bir kurtarış isabeti yakalayan Uğurcan, genel kurtarış yüzdesinde de yüzde 77'yi buldu. Topu oyuna sokma konusunda da yüzde 77'lik isabetle başarı sağlayan genç eldiven, özellikle bu sezon Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki üç Fenerbahçe maçında toplamda 21 kurtarış yaparak, alınan 2 galibiyet 1 beraberlikte büyük pay sahibiydi.
- 8.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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