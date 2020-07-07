Hüseyin Çimşir'den müthiş istatistik! Andre Villas-Boas'ı geride bıraktı
Süper Lig'de Trabzonspor'un başında mağlubiyet yüzü görmeyen Hüseyin Çimşir, topladığı puanlarla Avrupa'nın önde gelen teknik adamlarını geride bıraktı. Ligde 186 gündür kaybetmeyen Trabzonspor'da Çimşir, 2.17'lik puan ortalaması tutturdu ve bu alanda Marsilya'nın ünlü hocası Andre Villas Boas ve Leipzig'i çalıştıran Jurgen Nagelsmann'ı geçti.
Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceğini gösteren Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, bu galibiyetle birlikte puan ortalamasını 2.17'ye çıkardı.
ANDRE VILLAS BOAS'I GERİDE BIRAKTI!
41 yaşındaki çalıştırıcı, ulaştığı bu ortalamayla Avrupa'nın en yüksek puan ortalamalı ikinci 45 yaş altı teknik direktörü durumuna geldi. Çimşir, sadece Lazio'nun başında olan 44 yaşındaki Simone Inzaghi'nin gerisinde kaldı. Inzaghi, İtalyan ekibi ile 2.24 puan ortalamasına ulaşırken, bu ikiliyi üçüncü sırada yer alan ve 2.00 puan ortalaması olan Marsilya'nın 44 yaşındaki hocası Villas-Boas ve 1.94'lük ortalama ile Jurgen Nagelsmann takip etti.
EN UZUN ÜÇÜNCÜ YENİLMEZLİK SERİSİ
Uzun süredir mağlubiyet yaşamayan bordo-mavili takım iç sahada ve dış sahada toplamda 15 maçlık yenilmeme serisiyle tüm Avrupa'nın en uzun 3. serisine de imza attı. Önemli bir başarı yakalayan Çimşir'in öğrencileri, sadece Bulgaristan'dan Ludogorets (26 maç) ve Almanya'dan Bayern Münih'in (20 maç) gerisinde kaldı.
DIŞ SAHADA RAKİP TANIMIYOR
Trabzonspor'un başarısı sadece deplasman karnesi incelendiğinde de farklı olmadı. Dış sahada 12 maçtır yenilmeyen Fırtına, bu alanda da üçüncü sırayı almayı başardı. Trabzonspor deplasmanda sadece 13 maçlık serileri bulunan Danimarka'nın Midtjylland ve yine Bulgaristan'dan Ludogorets'in arkasında kaldı.
186 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
Trabzonspor, 2 Ocak'ta teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde 13 lig maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik alarak 186 günlük sürede mağlup olmadı. (Sabah)
- 07.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 10:40
- Galatasaray'dan 100. maçına çıkan Belhanda için 250 bin euro ödeme
- Trabzonspor'un gizli kahramanı Abdülkadir Parmak! 'Sıfırdan zirveye'
- Trabzonspor'da 12. corona virüsü test sonuçları negatif çıktı
- Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan flaş karar! Tescil...
- Galatasaray'da sakatlıkların sebebi ortaya çıktı! O isim...
- Radamel Falcao'nun can yakan gerçeği! Bir gününün parası...
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif...
- Fatih Terim Mustafa Cengiz zirvesinden flaş karar! Arda Turan...
- Tepkiler dinmek bilmedi! "Emre Belözoğlu'nun görevine son verilmeli"
- İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hüseyin Çimşir'den müthiş istatistik! Andre Villas-Boas'ı geride bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.