‘Dostça bir maç olacak’

Antalya basın sözcüsü Murat Süğlün, bugünkü Alanyaspor derbisinde sevinen taraf olmak istediklerini söyledi. "Antalya'nın iki kardeş takımı karşı karşıya gelecek" diyen Süğlün, her iki takım oyuncuları arasında dostça mücadele olacağına inandığını vurguladı.