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12 Temmuz 2020, Pazar
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‘Dostça bir maç olacak’

‘Dostça bir maç olacak’

 basın sözcüsü , bugünkü derbisinde sevinen taraf olmak istediklerini söyledi.

basın sözcüsü , bugünkü derbisinde sevinen taraf olmak istediklerini söyledi. "Antalya'nın iki kardeş takımı karşı karşıya gelecek" diyen Süğlün, her iki takım oyuncuları arasında dostça mücadele olacağına inandığını vurguladı.

  1. 12.7.2020
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