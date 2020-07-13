Akdeniz derbisi Antalya’nın - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Akdeniz derbisi Antalya’nın

derbisi ’nın

Akdeniz derbisi Antalya’nın

, derbi maçta ’u ’in golüyle yenerek 3 puanın sahibi oldu. Avrupa şansını zorlayan Alanya, umutlarını ’na bıraktı

Pandemi sonrası kupada kozlarını paylaşan iki temsilcisinin derbi mücadelesinde gülen taraf ev sahibi oldu: 1-0. İlk yarıda ile bulduğu golle 3 puana uzanan kırmızı-beyazlılar, Ziraat 'nda elendikleri Alanya'dan rövanşı da almış aldı.

ALANYA'YA DARBE
Karşılaşmanın 21. dakikasında korneri kullanan Doğukan Sinik'in ortasında ön direkte topa yükselen Adis Jahovic, Marafona'ya rağmen fileleri havalandırdı. Derbiyi kazanan Antalyaspor 41 puana yükselirken, Avrupa kupaları için mücadele eden ise ağır bir yara aldı.
  1. 13.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akdeniz derbisi Antalya’nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA