Antalyaspor, derbi maçta Alanyaspor’u Adis Jahovic’in golüyle yenerek 3 puanın sahibi oldu. Avrupa şansını zorlayan Alanya, umutlarını Türkiye Kupası’na bıraktı
ALANYA'YA DARBE
Karşılaşmanın 21. dakikasında korneri kullanan Doğukan Sinik'in ortasında ön direkte topa yükselen Adis Jahovic, Marafona'ya rağmen fileleri havalandırdı. Derbiyi kazanan Antalyaspor 41 puana yükselirken, Avrupa kupaları için mücadele eden Alanyaspor ise ağır bir yara aldı.
- 13.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Akdeniz derbisi Antalya’nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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