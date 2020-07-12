Antalyaspor 1-0 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 32. haftasında Akdeniz derbisinde Antalyaspor, evinde ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u Adis Jahovic'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 22. dakikada Adis Jahovic kaydetti.
Bu skorun ardından Antalyaspor puanını 41'e yükseltirken, Alanyaspor 51 puanda kaldı.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 23:23
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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