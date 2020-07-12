Antalyaspor 1-0 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Süper Lig Akdeniz derbisinde kazanan Antalyaspor!

1-0 Aytemiz | MAÇ SONUCU

Antalyaspor 1-0 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU

'in 32. haftasında Akdeniz derbisinde , evinde ağırladığı Aytemiz 'u Adis Jahovic'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 32. haftasında ile Aytemiz karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 22. dakikada Adis Jahovic kaydetti.

Bu skorun ardından Antalyaspor puanını 41'e yükseltirken, Alanyaspor 51 puanda kaldı.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 23:23
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