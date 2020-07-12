Emre Belözoğlu'ndan Vedat Muriqi'ye özel konuşma
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, üst sıralardaki rakiplerinden Sivasspor'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerin Avrupa kupalarına gitmesi adına oldukça büyük önem arz eden bu mücadele öncesinde Muriqi ve Emre Belözoğlu özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Son haftalarda golden uzak kalan Vedat Muriqi'ye, kaptan Emre Belözoğlu'ndan büyük destek geldi.
Kosovalı futbolcu, son golünü ligin 29. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçında atmıştı.
Ardından oynanan Göztepe ve Gençlerbirliği müsabakalarında fileleri havalandıramayan Vedat'ın oldukça tatsız olduğu görülürken, Emre Belözoğlu'nun yıldız isme moral vverdiği belirtildi.
"KALİTENİ BİLİYORUZ"
Takvim'in haberine göre Emre, Vedat ile yaptıığı konuşmasında, "Kaliteni biliyoruz. Gol atmasan da katkın büyük" diyerek teselli etti.
- 12.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Emre Belözoğlu'ndan Vedat Muriqi'ye özel konuşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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