Emre Belözoğlu'ndan Vedat Muriqi'ye özel konuşma

Son haftalarda golden uzak kalan Vedat Muriqi'ye, kaptan Emre Belözoğlu'ndan büyük destek geldi.

Kosovalı futbolcu, son golünü ligin 29. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçında atmıştı.

Ardından oynanan Göztepe ve Gençlerbirliği müsabakalarında fileleri havalandıramayan Vedat'ın oldukça tatsız olduğu görülürken, Emre Belözoğlu'nun yıldız isme moral vverdiği belirtildi.

"KALİTENİ BİLİYORUZ"

Takvim'in haberine göre Emre, Vedat ile yaptıığı konuşmasında, "Kaliteni biliyoruz. Gol atmasan da katkın büyük" diyerek teselli etti.