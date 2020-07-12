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12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Dev maç öncesi toplantı! Emre'den Muriqi'ye...

'ndan 'ye özel konuşma

Emre Belözoğlu'ndan Vedat Muriqi'ye özel konuşma

Süper Lig'in 32. haftasında , üst sıralardaki rakiplerinden 'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerin Avrupa kupalarına gitmesi adına oldukça büyük önem arz eden bu mücadele öncesinde Muriqi ve özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Son haftalarda golden uzak kalan 'ye, kaptan 'ndan büyük destek geldi.

Kosovalı futbolcu, son golünü ligin 29. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçında atmıştı.

Ardından oynanan Göztepe ve Gençlerbirliği müsabakalarında fileleri havalandıramayan Vedat'ın oldukça tatsız olduğu görülürken, Emre Belözoğlu'nun yıldız isme moral vverdiği belirtildi.

"KALİTENİ BİLİYORUZ"
Takvim'in haberine göre Emre, Vedat ile yaptıığı konuşmasında, "Kaliteni biliyoruz. Gol atmasan da katkın büyük" diyerek teselli etti.

  1. 12.07.2020
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