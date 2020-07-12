Fenerbahçe'den tarihi transfer çıkarması! Erol Bulut ve o isimler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Fenerbahçe'den tarihi transfer çıkarması! Erol Bulut ve o isimler...

Gelecek sezon Süper Lig'e iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi kolları sıvadı. Teknik direktör konusunda Erol Bulut'la anlaşma sağlayan sarı-lacivertli takım uzun süre unutulmayacak bir transfer çıkarması gerçekleştiriyor. Buna göre 45 yaşındaki çalıştırıcı takımın başına gelir gelmez 6 ismin transferinin bitirilmesini istedi. Tarihe geçecek transfer operasyonunda Beşiktaş'a da 2 çalım birden atılacak.

12 Temmuz 2020 Pazar 11:03 Güncelleme: 12.07.2020 11:07
Fenerbahçe'den tarihi transfer çıkarması! Erol Bulut ve o isimler...

Yaz transfer sezonu için düğmeye basan Fenerbahçe 6 bomba patlatarak büyük sükse yaratmayı amaçlıyor.

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Fenerbahçe'den tarihi transfer çıkarması! Erol Bulut ve o isimler...

Bu sezon Süper Lig'de beklenen performansı gösteremeyen Fenerbahçe üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

Fenerbahçe'den tarihi transfer çıkarması! Erol Bulut ve o isimler...

Kalan maçlarını kazanarak sezonu noktalamak isteyen sarı-lacivertliler, gözünü transfer dönemine çevirdi.

Fenerbahçe'den tarihi transfer çıkarması! Erol Bulut ve o isimler...

Uzun süredir devam eden teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaşan Fenerbahçe yönetimi, Erol Bulut'la anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den tarihi transfer çıkarması! Erol Bulut ve o isimler...

Takımı 45 yaşındaki çalıştırıcıya emanet edecek olan sarı-lacivertliler tarihi bir transfer çıkarmasına imza atacak.

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