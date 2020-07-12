Fenerbahçe'den tarihi transfer çıkarması! Erol Bulut ve o isimler...

Gelecek sezon Süper Lig'e iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi kolları sıvadı. Teknik direktör konusunda Erol Bulut'la anlaşma sağlayan sarı-lacivertli takım uzun süre unutulmayacak bir transfer çıkarması gerçekleştiriyor. Buna göre 45 yaşındaki çalıştırıcı takımın başına gelir gelmez 6 ismin transferinin bitirilmesini istedi. Tarihe geçecek transfer operasyonunda Beşiktaş'a da 2 çalım birden atılacak.