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Fenerbahçe'den tarihi transfer çıkarması! Erol Bulut ve o isimler...
Gelecek sezon Süper Lig'e iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi kolları sıvadı. Teknik direktör konusunda Erol Bulut'la anlaşma sağlayan sarı-lacivertli takım uzun süre unutulmayacak bir transfer çıkarması gerçekleştiriyor. Buna göre 45 yaşındaki çalıştırıcı takımın başına gelir gelmez 6 ismin transferinin bitirilmesini istedi. Tarihe geçecek transfer operasyonunda Beşiktaş'a da 2 çalım birden atılacak.
12 Temmuz 2020 Pazar 11:03
Güncelleme: 12.07.2020 11:07
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Yaz transfer sezonu için düğmeye basan Fenerbahçe 6 bomba patlatarak büyük sükse yaratmayı amaçlıyor.
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Bu sezon Süper Lig'de beklenen performansı gösteremeyen Fenerbahçe üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.
Kalan maçlarını kazanarak sezonu noktalamak isteyen sarı-lacivertliler, gözünü transfer dönemine çevirdi.
Uzun süredir devam eden teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaşan Fenerbahçe yönetimi, Erol Bulut'la anlaşma sağladı.
Takımı 45 yaşındaki çalıştırıcıya emanet edecek olan sarı-lacivertliler tarihi bir transfer çıkarmasına imza atacak.