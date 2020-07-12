Stoperde oynamak istemediler! Fenerbahçe'de... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Stoperde oynamak istemediler! Fenerbahçe'de...

Fenerbahçe'nin sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi, Serdar Aziz'in cezalı olmasından dolayı stoper oynaması istenen iki ismin bu öneriyi geri çevirdiği ifade edildi. İşte detaylar...

12 Temmuz 2020 Pazar 08:45 Güncelleme: 12.07.2020 08:45
Stoperde oynamak istemediler! Fenerbahçe'de...

Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de ilginç bir gelişme yaşandı.

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Stoperde oynamak istemediler! Fenerbahçe'de...

Takvim'de yer alan habere göre Serdar Aziz'in cezası nedeniyle forma giyemeyeceği maç öncesinde Falette'in yanında savunmanın göbeğinde kimin oynayacağı sorusu gündeme geldi.

Stoperde oynamak istemediler! Fenerbahçe'de...

Daha önce defalarca bu mevkide görev yapan Jailson ve Gustavo stoperde forma giymek istemedi.

Stoperde oynamak istemediler! Fenerbahçe'de...

Bunun üzerine Gençlerbirliği maçında sonradan stopere geçen Ozan Tufan'ın yine bu bölgede oynamasına karar verildi.

Stoperde oynamak istemediler! Fenerbahçe'de...

Gustavo ve Jailson stoperde oynadığı maçlarda yaptığı hatalarla eleştirilmişlerdi.

Stoperde oynamak istemediler! Fenerbahçe'de...

STOPERDE 1 MAÇ TECRÜBESİ VAR

Gençlerbirliği maçında Jailson stoperde çok hata yapınca 15. dakikada Ozan Tufan bu bölgeye geçmişti.

Stoperde oynamak istemediler! Fenerbahçe'de...
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