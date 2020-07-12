Stoperde oynamak istemediler! Fenerbahçe'de...

Fenerbahçe'nin sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi, Serdar Aziz'in cezalı olmasından dolayı stoper oynaması istenen iki ismin bu öneriyi geri çevirdiği ifade edildi. İşte detaylar...
12 Temmuz 2020 Pazar 08:45
Güncelleme: 12.07.2020 08:45
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Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de ilginç bir gelişme yaşandı.
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Takvim'de yer alan habere göre Serdar Aziz'in cezası nedeniyle forma giyemeyeceği maç öncesinde Falette'in yanında savunmanın göbeğinde kimin oynayacağı sorusu gündeme geldi.
Daha önce defalarca bu mevkide görev yapan Jailson ve Gustavo stoperde forma giymek istemedi.
Bunun üzerine Gençlerbirliği maçında sonradan stopere geçen Ozan Tufan'ın yine bu bölgede oynamasına karar verildi.
Gustavo ve Jailson stoperde oynadığı maçlarda yaptığı hatalarla eleştirilmişlerdi.
STOPERDE 1 MAÇ TECRÜBESİ VAR
Gençlerbirliği maçında Jailson stoperde çok hata yapınca 15. dakikada Ozan Tufan bu bölgeye geçmişti.