Başkan resmen açıkladı! Emre Belözoğlu'nun yerine geliyor

Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başlamış durumda. Özellikle teknik direktörlük koltuğunu ve yoluna gelecek sezon sportif direktör olarak devam etmeyi planlayan Emre Belözoğlu'nun yerini doldurmak isteyen sarı-lacivertli yönetime müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri.