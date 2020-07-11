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Başkan resmen açıkladı! Emre Belözoğlu'nun yerine geliyor
Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başlamış durumda. Özellikle teknik direktörlük koltuğunu ve yoluna gelecek sezon sportif direktör olarak devam etmeyi planlayan Emre Belözoğlu'nun yerini doldurmak isteyen sarı-lacivertli yönetime müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri.
11 Temmuz 2020 Cumartesi 17:41
Güncelleme: 11.07.2020 17:42
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Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
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Sezonun bitimine kısa bir süre kala oyuncu arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, geçtiğimiz dönemde yapılan transfer hatalarını tekrarlamayarak şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefliyor.
Comolli'nin istifasıyla boşalan sportif direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirecek olan Kanarya, yapacağı hamlelerle taraftarına yeni sezonda şampiyonluk hediye etmek istiyor.
Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.
İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun süre ilgilendiği Mert Hakan Yandaş transferini de bitirdi.