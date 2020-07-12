Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'dan 6 flaş karar! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'dan 6 flaş karar!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu fırtınası esiyor. Sarı-lacivertli takımın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan iki isim teknik heyete dahil olduktan sonra 6 önemli karara imza attı. İşte kritik süreçte alınan o kararlar...

12 Temmuz 2020 Pazar 12:22 Güncelleme: 12.07.2020 12:22
Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'dan 6 flaş karar!

Fenerbahçe'ye futbolculuk dönemlerinde damga vuran Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'dan flaş kararlar geldi.


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Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'dan 6 flaş karar!

Skorer'in haberine göre, Ersun Yanal'ın görevi bıraktığı 3 Mart tarihinden bu yana kadar geçen 4 aylık sürede Volkan Demirel-Emre Belözoğlu ikilisi büyük bir fedakarlık yaptı.

Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'dan 6 flaş karar!

Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız'ın yanına pandemi sürecinde Mehmet Aurelio ve Tahir Karapınar da eklendi.

Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'dan 6 flaş karar!

Yeni teknik direktörünü bu sezonun bitiminde açıklayacak olan sarı-lacivertlilerde bu kritik süreç Demirel-Belözoğlu ikilisinin liderliğinde geçiyor.

Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'dan 6 flaş karar!

ÖNEMLİ KARARLAR!
Futbolculuklarında kulüp tarihine geçen ikili, şimdi de teknik direktör boşluğunu beraber kapatıyor. Alınan kararlar, oyuncu değişiklikleri, antrenmanlar, taktikler ve ilk 11'lerde ikili ciddi sorumluluk alıyor.

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