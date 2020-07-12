Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'dan 6 flaş karar!
Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu fırtınası esiyor. Sarı-lacivertli takımın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan iki isim teknik heyete dahil olduktan sonra 6 önemli karara imza attı. İşte kritik süreçte alınan o kararlar...
12 Temmuz 2020 Pazar 12:22
Güncelleme: 12.07.2020 12:22
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Fenerbahçe'ye futbolculuk dönemlerinde damga vuran Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'dan flaş kararlar geldi.
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Skorer'in haberine göre, Ersun Yanal'ın görevi bıraktığı 3 Mart tarihinden bu yana kadar geçen 4 aylık sürede Volkan Demirel-Emre Belözoğlu ikilisi büyük bir fedakarlık yaptı.
Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız'ın yanına pandemi sürecinde Mehmet Aurelio ve Tahir Karapınar da eklendi.
Yeni teknik direktörünü bu sezonun bitiminde açıklayacak olan sarı-lacivertlilerde bu kritik süreç Demirel-Belözoğlu ikilisinin liderliğinde geçiyor.
ÖNEMLİ KARARLAR! Futbolculuklarında kulüp tarihine geçen ikili, şimdi de teknik direktör boşluğunu beraber kapatıyor. Alınan kararlar, oyuncu değişiklikleri, antrenmanlar, taktikler ve ilk 11'lerde ikili ciddi sorumluluk alıyor.