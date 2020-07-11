Zirvede yangın var! İşte Süper Lig'de haftanın panoraması

Süper Lig'de kritik bir haftayı geride bıraktık. Zirvede ve dipte birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Başakşehir'in sahasında Denizlispor'u mağlup ettiği haftada Trabzonspor bir büyük hata daha yaptı, evinde Antalyaspor'a takıldı. Böylece bitime 3 hafta kala iki takım arasındaki puan farkı 4'e yükseldi. Beşiktaş sahasındaki karşılaşmada Kasımpaşa'yı mağlup ederek Galatasaray'ı geçti ve 4. sıraya çıktı. Sivasspor da koronavirüs sonrası stop eden takımlardan. Bu hafta Malatya'ya yenildi.

Ç. RİZE MAÇI NEFES KESTİ

Galatasaray'ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Alanyaspor'a 4-1'lik skorla kaybeden Cimbom, Avrupa Kupaları'nı da zora attı. İşler iyi gitmiyor. Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında da yenik duruma düştü. Ancak yine pes etmedi. Kaptanı Emre Belözoğlu'nun müthiş golüyle beraberliği kurtardı. 40 yaşındaki futbolcu, 90'lar, 2000'ler ve 2010'lardan sonra 2020'lerde de gol atarak adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Dipte Rize 87'de yenik duruma düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 yendi.

EROL BULUT SAHASINDA ASLAN'I 3 MAÇTA DA DEVİRDİ

Süper Lig'de Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut iç sahadaki Galatasaray maçlarını çok seviyor. Akdeniz temsilcisinin hocası geride bıraktığımız haftada da Cimbom'u 4-1'lik skorla geçmeyi bildi. Alanyaspor'un çalıştırıcısı Erol Bulut'un, Süper Lig tarihinde konuk ettiği takımlar arasında 3 maçta 3 galibiyet aldığı tek takım Galatasaray oldu.

KASIMPAŞA HEMŞEHRİLERİNE KARŞI 12 MAÇIN 11'İNİ KAYBETTİ

Ligde Kasımpaşa'nın şansı İstanbul temsilcilerine karşı tutmuyor. Lacivert-beyazlılar, İstanbul rakiplerine karşı çıktığı 12 Süper Lig maçının 11'ini kaybetti. Sadece 1 beraberlik alabildi. Bu süreçte Kasımpaşa kalesinde 35 gol gördü. 2.9 ortalama ile gol yedi. Kasımpaşa bu hafta Beşiktaş ile karşılaşmış ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Yenilmezlik serisi bitti.

RIZA ÇALIMBAY SÜPER LİG'DE 516. KARŞILAŞMASINA ÇIKTI

Ülkemizin en değerli teknik adamları arasında yer alan Rıza Çalımbay, Süper Lig tarihinde 516. maçına çıktı. Deneyimli çalıştırıcı 4. sıraya yerleşti. İlk sırada 610 maçta Samet Aybaba yer alıyor. 579 mücadele ile Şenol Güneş onu takip ediyor. Sevilen teknik adam Yılmaz Vural 533 maçta 3. basamakta. Rıza Çalımbay da bu üçlünün ardında 4. sırada yer alıyor.

HAFTANIN TAKIMI: ÇAYKUR RIZE

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Rize 87. dakikada Kayserispor'a karşı 2-1 yenik duruma düştü. Maçı 3-2 kazanmayı başardı.

HAFTANIN YILDIZI

Papiss Cisse - Aytemiz Alanyaspor

HAFTANIN SÖZÜ: SERGEN YALÇIN

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, yabancı kısıtlamasını eleştirdi: "Benim merak ettiğim bu yabancı kararını kim aldı? Herkes çıkmış bir Ajax örneği veriyor. Önce gidin bir Ajax'ın tesislerini gezin sonra gelin Türkiye'deki tesisleri gezin. 8 tane oyuncu içeride, 3 oyuncu evde, 2 oyuncu yemekte. İnanılmaz mantıksız bir karar"

HAFTANIN GOLÜ: EMRE BELÖZOĞLU

Kanarya'nın kaptanı ceza yayı üzerinde önüne düşen topa gelişine vurdu. Top tam doksana takıldı.

HAFTANIN ASİSTİ: GÜNAY

Konyaspor'un beraberlik için geldiği anlarda top kaleci Günay'da kaldı. Başarılı eldiven düzgün bir degaj yaptı. Pawlowski topu ağlarla buluşturdu.

HAFTANIN KURTARIŞI: ALTAY

Genç eldiven bu köşenin müdavimi oldu. Altay karşı karşıya Stancu'ya engel oldu. Hasan Ali kendi kalesine doğru vurdu. Onu da çıkardı.

HAFTANIN HOCASI: EROL BULUT

Akdeniz ekibi bu sezon Galatasaray'a ciddi bir üstünlük kurdu. Bunda teknik direktör Erol Bulut'un sistemi önemli yer tutuyor. Bulut'un Alanyaspor'u Aslan'ı bir kez daha mağlup etti. Avrupa Kupası yarışını sürdürüyor.

HAFTANIN OLAYI: SONLAR NEFES KESİYOR

Süper Lig'de sona geldikçe karşılaşmaların son bölümleri de bir başka heyecanlı geçiyor. Bu hafta Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor karşılaşmanın son anlarından attıkları gollerle haftayı 3 puanla tamamladılar. Özellikle Çaykur Rizespor- Kayserispor mücadelesinde son 10 dakikada tüm futbolseverler nefeslerini tuttu.