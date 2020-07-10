Erman Toroğlu sordu Yusuf Namoğlu cevapladı! İşte istifanın perde arkası
A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Namoğlu, Erman Toroğlu'nun "Neden istifa ettin?" sorusuna, "Bunun bir kaç nedeni var ama nedenlerin içinde bizi çalışamaz noktaya geldiğimiz bir konu vardı o konuları aşamıyorduk. En son gelen gerek başkanlıktan gerek kurullardan gerekse bir alttaki genel sekreter ve elemanlarından öyle bir noktaya geldi ki mesela başkanla benim konuşmalarımda yani en azından televizyonu var gazetesi var baktım oralardan da hücum başladı. O zaman dedim başkan sen bize şey mi ediyorsun yoksa biz beraber mi çalışıyoruz. Öbür tarafa gidiyorsun oradan da üzerimize geliyorlar. Benim doğru dürüst görev yapmamam için ortamlar oluşturuldu. Bende konuyu arkadaşlarıma açtım ve ayrılma taraftarı olduğumu söyledim. Sonra istifalarımızı topladık ve verdik." ifadelerini kullandı.
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