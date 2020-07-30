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30 Temmuz 2020, Perşembe
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'a kötü haber! 'dan Karius kararı

Beşiktaş'a kötü haber! UEFA'dan Karius kararı

'ta, pandemi dönemindeki alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini fesheden Alman kaleci 'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

'ta bir süre önce corona virüsü sebebiyle lige verilen arada, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Alman kaleci 'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Fatih Doğan'ın paylaştığı bilgilere göre , Beşiktaş'ı haksız buldu. Siyah-beyazlılar Karius'un alacakları tahsil edecek. Kulübe bununla ilgili yazı gönderildiği de ifade edildi.

Beşiktaş'a iki sezon önce Liverpool'dan kiralanan Alman kaleci, gösterdiği performansla taraftarlar tarafından oldukça eleştirilmişti.

  1. 30.07.2020
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