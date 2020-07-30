Beşiktaş'ta, pandemi dönemindeki alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini fesheden Alman kaleci Loris Karius'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ta bir süre önce corona virüsü sebebiyle lige verilen arada, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Alman kaleci Loris Karius'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Fatih Doğan'ın paylaştığı bilgilere göre UEFA, Beşiktaş'ı haksız buldu. Siyah-beyazlılar Karius'un alacakları tahsil edecek. Kulübe bununla ilgili yazı gönderildiği de ifade edildi.
Beşiktaş'a iki sezon önce Liverpool'dan kiralanan Alman kaleci, gösterdiği performansla taraftarlar tarafından oldukça eleştirilmişti.
- 30.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a kötü haber! UEFA'dan Karius kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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