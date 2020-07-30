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30 Temmuz 2020, Perşembe
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'in menajeriyle görüştü

Beşiktaş Sandro Wagner'in menajeriyle görüştü

'ta takımdan ayrılan milli futbolcu 'ın yerini doldurma çalışmaları başladı. Siyah-beyazlı ekibin transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın Alman golcü 'in menajeriyle bir araya geldiği ortaya çıktı.

'ın ayrılmasıyla birlikte forvet arayışlarına başlayan 'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, siyah-beyazlıların gündemine aldığı Alman golcü 'in menajeri 'le görüştü.

'in Tianjin Teda takımından ayrılan ve boşta olan golcü futbolcu Sandro Wagner için Beşiktaş ilk teması sağladı. Siyah-beyazlılarda transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, 32 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Felix Frey'le görüşerek teklifte bulundu. Bonservisi elinde olan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transferi 10 Ağustos'a kadar bitirmeyi hedefliyor.

Çin'e olduğu ilk dönemde beklentinin altında kalan Wagner, daha sonra çıktığı 15 maçta 12 gol atmıştı. Almanya Milli Takımı'nda da 8 kez forma giyen golcü futbolcu, bu mücadelelerde 5 kez fileleri havalandırdı.

Öte yandan sezonu Basel'de tamamlayan Van Wolfsvinkel, Beşiktaş'a önerilirken, teknik direktör Sergen Yalçın daha önce beyin sarsıntısı geçiren bu futbolcuyu veto etti.

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  1. 30.07.2020
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