Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng takımdan ayrıldı

Beşiktaş, kiralık sözleşmesi sona eren Kevin-Prince Boateng'in takımla vedalaştığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.

İşte Boateng'in vedasından kareler:





