Beşiktaş onu kapıyor! Fenerbahçeli eski yıldız...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin eski yıldızına kancayı attı. Öte yandan siyah beyazlılara menajerler, önemli isimleri önerdi. İşte detaylar...
18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:31
Güncelleme: 18.07.2020 10:00
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Gerek saha içi gerekse saha dışında sıkıntılı bir sezon geçiren, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezonda beyaz bir sayfa açmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
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Sezon sonunda 7 isimle yolların ayrılması beklenirken yeni oyuncular için hem scout raporları inceleniyor hem de menajerlerin getirdiği isimler takip ediliyor.
Siyah beyazlı yöneticilerin bilhassa, sözleşmesi sona eren ve imza parası istemeyen futbolcularla ilgilendiği öğrenildi.
Hürriyet'in haberine göre, menajerlerin masaya getirdiği isimlerden en dikkat çekici isimse, sezon sonunda Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Mehmet Topal...
Daha önce G.Saray ve Fenerbahçe formaları da giyen tecrübeli oyuncu eğer Beşiktaş'la anlaşırsa, 'üç büyük kulüp'ün hepsinde birden forma giyen 10. futbolcu olarak tarihe geçecek.
Başarılı futbolcu bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 1 asist üretti.
Menajerlerin Beşiktaş'a önerdiği diğer isimlerin arasında Başakşehir'den kaleci Volkan Babacan, Dynamo Dresden'den orta saha oyuncusu Barış Atik, İsveç'in Brage takımından orta saha Ferhan Abic, Giresunspor'dan orta saha Muhammed Himmet Ertürk ve Bursaspor'dan forvet Yevhen Seleznyov yer alıyor