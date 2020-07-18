Beşiktaş onu kapıyor! Fenerbahçeli eski yıldız... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Beşiktaş onu kapıyor! Fenerbahçeli eski yıldız...

Beşiktaş onu kapıyor! Fenerbahçeli eski yıldız...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin eski yıldızına kancayı attı. Öte yandan siyah beyazlılara menajerler, önemli isimleri önerdi. İşte detaylar...
18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:31 Güncelleme: 18.07.2020 10:00
Beşiktaş onu kapıyor! Fenerbahçeli eski yıldız...

Gerek saha içi gerekse saha dışında sıkıntılı bir sezon geçiren, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezonda beyaz bir sayfa açmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

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Beşiktaş onu kapıyor! Fenerbahçeli eski yıldız...

Sezon sonunda 7 isimle yolların ayrılması beklenirken yeni oyuncular için hem scout raporları inceleniyor hem de menajerlerin getirdiği isimler takip ediliyor.

Beşiktaş onu kapıyor! Fenerbahçeli eski yıldız...

Siyah beyazlı yöneticilerin bilhassa, sözleşmesi sona eren ve imza parası istemeyen futbolcularla ilgilendiği öğrenildi.

Beşiktaş onu kapıyor! Fenerbahçeli eski yıldız...

Hürriyet'in haberine göre, menajerlerin masaya getirdiği isimlerden en dikkat çekici isimse, sezon sonunda Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Mehmet Topal...

Beşiktaş onu kapıyor! Fenerbahçeli eski yıldız...

Daha önce G.Saray ve Fenerbahçe formaları da giyen tecrübeli oyuncu eğer Beşiktaş'la anlaşırsa, 'üç büyük kulüp'ün hepsinde birden forma giyen 10. futbolcu olarak tarihe geçecek.

Beşiktaş onu kapıyor! Fenerbahçeli eski yıldız...

Başarılı futbolcu bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 1 asist üretti.

Beşiktaş onu kapıyor! Fenerbahçeli eski yıldız...

Menajerlerin Beşiktaş'a önerdiği diğer isimlerin arasında Başakşehir'den kaleci Volkan Babacan, Dynamo Dresden'den orta saha oyuncusu Barış Atik, İsveç'in Brage takımından orta saha Ferhan Abic, Giresunspor'dan orta saha Muhammed Himmet Ertürk ve Bursaspor'dan forvet Yevhen Seleznyov yer alıyor

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