Beşiktaş'tan golcü atağı! Burak Yılmaz'ın yerine dünya yıldızı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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'tan golcü atağı! 'ın yerine dünya yıldızı

Beşiktaş'tan golcü atağı! Burak Yılmaz'ın yerine dünya yıldızı

Watford, ’de küme düşerse 29 yaşındaki İngiliz santrfor ayrılacak. ’ta yıldız ismi 1 yıllığına kiralamak için girişimlerde bulunacak.

Burak'ın Lille'e gitmesiyle santrfor bölgesine takviye yapmak isteyen , kelepir yıldızları gözüne kestirdi. 'de küme düşme hattında yer alan Watford'da oynayan listeye girdi.



Kariyerine ManU'da başlayan 29 yaşındaki futbolcunun Preston, Sunderland, derken son durağı Watford olmuştu. Kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı bulunan İngiliz santrfor, küme düşmeleri halinde takımdan ayrılacak. Welbeck'in bonservisini talep edeceği konuşuluyor. Ancak Watford'un 1 yıllık kiralama seçeneği varken oyuncusunu bırakması beklenmiyor.

SON MAÇI ÇOK ZOR
Ada'da son hafta pazar günü 18.00'de oynanacak. 20 takımlı ligde 18. sırada bulunan Watford, Arsenal deplasmanına çıkacak. Watford'un kümede kalması için maçını kazanması ve 'nın, West Ham'a puan kaybetmesi gerekiyor. Ligin ilk yarısında kadroya giremeyen Welbeck, salgın sonrası ise süre bulmaya başladı. Son 4 maçın 3'ünde ilk 11'de yer alan İngiliz santrfor, bu sezon toplamda 19 kez forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu 2 kez fileleri sarsabildi. Sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen Welbeck, hızı ve çabukluğuyla rakip savunmaların korkulu rüyası oluyor.

  1. 24.7.2020
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