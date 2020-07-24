Beşiktaş'tan golcü atağı! Burak Yılmaz'ın yerine dünya yıldızı
Watford, Premier Lig’de küme düşerse 29 yaşındaki İngiliz santrfor Danny Welbeck ayrılacak. Beşiktaş’ta yıldız ismi 1 yıllığına kiralamak için girişimlerde bulunacak.
Burak'ın Lille'e gitmesiyle santrfor bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, kelepir yıldızları gözüne kestirdi. Premier Lig'de küme düşme hattında yer alan Watford'da oynayan Danny Welbeck listeye girdi.
Kariyerine ManU'da başlayan 29 yaşındaki futbolcunun Preston, Sunderland, Arsenal derken son durağı Watford olmuştu. Kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı bulunan İngiliz santrfor, küme düşmeleri halinde takımdan ayrılacak. Welbeck'in bonservisini talep edeceği konuşuluyor. Ancak Watford'un 1 yıllık kiralama seçeneği varken oyuncusunu bırakması beklenmiyor.
SON MAÇI ÇOK ZOR
Ada'da son hafta pazar günü 18.00'de oynanacak. 20 takımlı ligde 18. sırada bulunan Watford, Arsenal deplasmanına çıkacak. Watford'un kümede kalması için maçını kazanması ve Aston Villa'nın, West Ham'a puan kaybetmesi gerekiyor. Ligin ilk yarısında kadroya giremeyen Welbeck, salgın sonrası ise süre bulmaya başladı. Son 4 maçın 3'ünde ilk 11'de yer alan İngiliz santrfor, bu sezon toplamda 19 kez forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu 2 kez fileleri sarsabildi. Sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen Welbeck, hızı ve çabukluğuyla rakip savunmaların korkulu rüyası oluyor.
- 24.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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