Burak Yılmaz Lille'e transfer oldu
Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan 1 milyon euro alacağından vazgeçti ve bedelsiz olarak Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'e transfer oldu.
Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Burak Yılmaz'ın Beşiktaş macerası sona erdi.
Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan 1 milyon euro alacağından vazgeçti ve bedelsiz olarak Lille'e transfer oldu.
Tecrübeli golcü, Gençlerbirliği maçından sonra Beşiktaş'a veda edecek.
ANLAŞMA 2 YILLIK
Bedelsiz olarak Beşiktaş'tan ayrılacak olan yıldız oyuncu, kısa süre içerisinde Fransız ekibi ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.
Burak Yılmaz'ın gidişiyle birlikte siyah-beyazlılar önemli bir maliyetten kurtulmuş oldu. Oyuncu yeni devreye girecek sözleşmesiyle iki yıl için Beşiktaş'tan 2.2 milyon TL garanti para alacak, bonuslarla birlikte bu rakam 30 milyon TL'yi aşacaktı.
YABANCILIK ÇEKMEYECEK
Lille'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte forma giyecek olan Burak Yılmaz, takıma uyum sağlamada sorun yaşamayacak.
- 23.07.2020
- Güncelleme: 24.07.2020 00:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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