Burak Yılmaz Lille'e transfer oldu

Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Burak Yılmaz'ın Beşiktaş macerası sona erdi.

Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan 1 milyon euro alacağından vazgeçti ve bedelsiz olarak Lille'e transfer oldu.

Tecrübeli golcü, Gençlerbirliği maçından sonra Beşiktaş'a veda edecek.

ANLAŞMA 2 YILLIK

Bedelsiz olarak Beşiktaş'tan ayrılacak olan yıldız oyuncu, kısa süre içerisinde Fransız ekibi ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

Burak Yılmaz'ın gidişiyle birlikte siyah-beyazlılar önemli bir maliyetten kurtulmuş oldu. Oyuncu yeni devreye girecek sözleşmesiyle iki yıl için Beşiktaş'tan 2.2 milyon TL garanti para alacak, bonuslarla birlikte bu rakam 30 milyon TL'yi aşacaktı.

YABANCILIK ÇEKMEYECEK

Lille'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte forma giyecek olan Burak Yılmaz, takıma uyum sağlamada sorun yaşamayacak.