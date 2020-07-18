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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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'ta 25 milyon liralık Vida krizi!

Beşiktaş'ta 25 milyon liralık Vida krizi!

'ta teknik direktör 'ın da takımda kalmasını istemediği Hırvat stoper Vida, ayrılığa yanaşmıyor. Siyah-beyazlıları düşündüren konu ise tecrübeli ismin maliyeti...

'ta krizi patlak verdi... Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki Hırvat stoperi elden çıkartarak bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Takvim'de yer alan habere göre Vida, Beşiktaş'tan 3.2 milyon Euro (yaklaşık 25 milyon TL) maaş alıyor. Ekonomik sorunlarla boğuşan Kartal, onu elden çıkartarak rahatlamanın peşinde.

Beşiktaş Vida'dan gelecek parayla transfere de kaynak oluşturmanın planlarını yapıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü da Vida'nın takımda kalmasını istemedi. Ancak Hırvat yıldızın, ayrılığa sıcak bakmadığı ifade edildi.

Beşiktaş taraftarı da Vida'nın son dönemdeki performansından memnun değil. Tecrübeli futbolcuyu İtalyan ve Rus takımları takip ediyor.

  1. 18.07.2020
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