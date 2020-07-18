Beşiktaş'ta 25 milyon liralık Vida krizi!
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın da takımda kalmasını istemediği Hırvat stoper Vida, ayrılığa yanaşmıyor. Siyah-beyazlıları düşündüren konu ise tecrübeli ismin maliyeti...
Beşiktaş'ta Domagoj Vida krizi patlak verdi... Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki Hırvat stoperi elden çıkartarak bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Takvim'de yer alan habere göre Vida, Beşiktaş'tan 3.2 milyon Euro (yaklaşık 25 milyon TL) maaş alıyor. Ekonomik sorunlarla boğuşan Kartal, onu elden çıkartarak rahatlamanın peşinde.
Beşiktaş Vida'dan gelecek parayla transfere de kaynak oluşturmanın planlarını yapıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın da Vida'nın takımda kalmasını istemedi. Ancak Hırvat yıldızın, ayrılığa sıcak bakmadığı ifade edildi.
Beşiktaş taraftarı da Vida'nın son dönemdeki performansından memnun değil. Tecrübeli futbolcuyu İtalyan ve Rus takımları takip ediyor.
- 18.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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