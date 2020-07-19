Savunmada Vida-Roco

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın iyileşerek takım antrenmanlarına katılması teknik direktör Sergen Yalçın'ı oldukça sevindirdi. Golcü oyuncunun dönüşüyle rahatlayan Yalçın, kadroyu da hemen hemen şekillendirmiş durumda. Usta hoca, Victor Ruiz'in 2 maç kala ani gidişiyle savunmada Vida'nın yanına Enzo Roco'yu monte edecek. Savunmanın diğer oyuncuları sağ bekte Gökhan Gönül, sol bekte de Caner Erkin olacak. Orta sahada her zaman olduğu gibi Elneny ve Atiba görev yaparken, hücum hattında cezalı olan N'Koudou'nun yerine Diaby'nin oynaması tahmin ediliyor. Sağ açıkta ise Lens ve 10 numara pozisyonunda da Boateng'in görev yapması bekleniyor.

KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Kartal, konuk edeceği Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 25 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

KRAL BOŞ GEÇMİYOR

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbide gözler Burak Yılmaz ve Vedat Muriç'e çevrildi. Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç, Beşiktaş'a karşı forma giydiği son dört Süper Lig maçının üçünde birer gol atarken, 2007- 2008 sezonundan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'ye en fazla gol atan oyuncu ise 9 golle Burak Yılmaz oldu.

4 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta derbi maç öncesi 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Domagoj Vida, Fenerbahçe karşısında görev yapıp kart görmeleri durumunda ligin son haftasında oynanacak Gençlerbirliği sınavında forma giyemeyecekl

RAKAMLARLA DERBİ:

7+1

Resmi maçlarda en farklı kazanan takım 23 Mart 1941 tarihinde Dörtler Turnuvası'nın 3. maçında 7-1'lik skorla Beşiktaş oldu.



19

Son iki maç hariç karşılaşmalar bol kırmızı kartlı geçiyor. Öncesindeki 17 maçta 19 kırmızı kart çıktı.



124

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 133 galibiyeti bulunurken, 124 maçı Beşiktaş kazandı.

441

Beşiktaş, rakibine 441 gol atarken, kalesinde 485 gol gördü.

39

İki takım lig maçlarında 127 kez karşılaştı. Fenerbahçe 47, Beşiktaş 39 galibiyet aldı.

351

Beşiktaş ile Fenerbahçe 351'inci kez karşı karşıya gelecek.

1-0

Geride kalan 350 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu. 77 maç 1-0 bitti.

21

Rekabette bilinen en erken golü Fenerbahçeli Elvir Bolic, 21. saniyede attı.

64

Derbi tarihinde en çok forma giyen oyuncu 64 kezle Rıza Çalımbay.

32

Rekabetin gol kralı 32 golle Beşiktaşlı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten.

9

1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol rekabetin en gollü maçı oldu.

11

Son 25 maçta Fenerbahçe 11 galibiyetle oldukça üstün.

4

Beşiktaş son 25 maçta sadece 4 galibiyet aldı.