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19 Temmuz 2020, Pazar
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’ın yeni ''si!

Kartal’ın yeni 'İnci'si!

3. Lig'de 'daki maçları için gün sayan Karşıyaka'da aylardır konuşulan 'nin 'a transferi gerçekleşmek üzere.

3. Lig'de 'daki maçları için gün sayan Karşıyaka'da aylardır konuşulan 'nin 'a transferi gerçekleşmek üzere. Kaf-Kaf'ın 21 yaşındaki forveti için daha önce menajeri kanalıyla teklif yapan Beşiktaş'ın yönetimle 2 milyon TL'nin üzerinde bonservis bedeli ve sonraki transferinden yüzde 15 pay karşılı anlaştığı iddia edildi.
  1. 19.7.2020
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