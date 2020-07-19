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19 Temmuz 2020, Pazar
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Heykel için 300 km gitti

Heykel için 300 km gitti

'ın Söke ilçesinde yaşayan fanatik taraftarı , 'un Karakent köyü yakınlarındaki bulunan ve ardıç ağacı dallarından yapılan heykelinin önünde fotoğraf çektirmeye karar verdi. Baran heykelle poz vermek için 300 km yol kat etti.

'ın Söke ilçesinde yaşayan fanatik taraftarı , 'un Karakent köyü yakınlarındaki bulunan ve ardıç ağacı dallarından yapılan heykelinin önünde fotoğraf çektirmeye karar verdi. Heykelin önünde Beşiktaş formasıyla poz vermek isteyen Zafer Baran araçla 300 kilometre yol kat eden Baran, "En büyük Beşiktaş" sloganı attı.
  1. 19.7.2020
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